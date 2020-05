Olympiakos lonkt naar Chadli, onderneemt Antwerp nog iets?

Nacer Chadli (30) moet zich weinig zorgen maken. De Rode Duivel, die door Monaco werd verhuurd aan Anderlecht, geniet veel belangstelling. De interesse van Club Brugge was al bekend, maar volgens zijn entourage hebben ook Antwerp en Olympiakos de flankaanvaller in het vizier.

Chadli zelf wil het liefst bij zijn familie in België blijven. Net als Club zou Antwerp hem een fors contract kunnen aanbieden, want het heeft na het vertrek van bijvoorbeeld Mirallas wel wat ruimte. Chadli legt met acht goals en vijf assists ook betere statistieken voor. Rest de vraag of Antwerp bereid zou zijn om de vraagprijs van Monaco te bieden, waar Chadli nog één jaar onder contract ligt. Het dossier ligt nu echter niet op tafel, klinkt het op de Bosuil.

Als het in België niet lukt, biedt Olympiakos een uitweg. Ook de Griekse recordkampioen is kapitaalkrachtig en is dankzij de voorrondes van de Champions League ook sportief interessant. Chadli wil in een competitie voetballen waar hij kandidaat-international blijft.