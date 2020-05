Weyts wil afstandsregels op school verder versoepelen

Ben Weyts (N-VA) wil de afstandsregels op scholen versoepelen. “De vier vierkante meter is een groot struikelblok”, zegt hij. De Vlaams minister van Onderwijs bekijkt samen met de GEES en de collega-ministers van de Franse en Duitstalige Gemeenschap of die regel aangepast kan worden.

“We hebben de voorschriften al op een paar belangrijke punten kunnen aanpassen, om het doenbaar te houden voor de scholen”, zegt Weyts. “Maar ik besef heel goed dat de heropening van de scholen op praktisch gebied nog altijd een huzarenstuk blijft. Zo is de 4 m² per leerling voor sommige scholen een groot struikelblok. We doen het maximaal mogelijke om het maximaal veilig en maximaal mogelijk te houden.”

Weyts heeft een akkoord op zak met het onderwijsveld om vanaf 2 juni weer fors meer leerlingen toe te laten. Alle kleuters en lagere scholieren en nog eens twee leerjaren secundair mogen weer op school les volgen. Alleen kwam er de afgelopen dagen veel kritiek van directeurs die erop wezen dat ze helemaal de infrastructuur niet hebben om zich aan de coronamaatregelen te houden. Daar wil Weyts nu een mouw aanpassen. (evdg, agy)