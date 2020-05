Vincent Van Quickenborne grote favoriet om nieuwe Open VLD-fractieleider te worden

Vincent Van Quickenborne (Open VLD) is de grote favoriet om Egbert Lachaert op te volgen als fractieleider in de Kamer. Lachaert kan die functie niet combineren met zijn pas gewonnen voorzitterschap. Donderdagvoormiddag kiezen de Kamerleden van de partij zijn opvolger.

Van Quickenborne was de kandidatuur van Lachaert al aan het pushen voor die laatste er zelf uit was. Bovendien heeft de Kortrijkse burgemeester als een van de weinigen de jaren op de teller én het politieke gewicht om de fractie te leiden. Zeker omdat Patrick Dewael, de voorganger van Lachaert, in afwachting van een nieuwe regering Kamervoorzitter is. “En het is een publiek geheim dat Vincent langs de grote federale poort wil terugkeren”, zegt een liberaal. “Zodra hij zich officieel out als kandidaat, is hij een certitude”, zegt een andere.

Dat de West-Vlaming te boek staat als de donkerblauwe vleugel van zijn partij, vormt weinig beletsel. Van Quickenborne torpedeerde samen met Lachaert de eerste liberale aanzet richting Vivaldi, omdat de tekst van toenmalig informateur Paul Magnette (PS) hen te links was. De politieke zwaargewichten die de onderhandelingen toen liever wilden opstarten, zitten niet in de federale fractie. Zij kunnen hem dus weinig in de weg leggen.