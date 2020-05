Uitbraak van coronavirus in woon-zorgcentrum in Oud-Turnhout: 35 bewoners testen positief

Oud-Turnhout - In een woon-zorgcentrum in Oud-Turnhout hebben 35 nog aanwezige bewoners positief getest op het coronavirus. Dat zegt uitbater Armonea. Er ligt ook één positief geteste bewoner in het ziekenhuis. Negen bewoners die sinds de start van de pandemie overleden, bleken ook coronapositief te zijn geweest, maar het is volgens Armonea niet helemaal zeker of ze ook effectief door het virus overleden.

Het woon-zorgcentrum in kwestie telde eerder al COVID-19-patiënten, maar die zouden telkens snel in isolatie zijn geplaatst. “Sinds eind februari nemen we al preventieve maatregelen, vervolgens hebben we die stapsgewijs opgebouwd volgens de richtlijnen van de overheid en zijn we zoals andere woon-zorgcentra in lockdown gegaan”, zegt woordvoerder Jannes Verheyen van Armonea. “Tot voor kort werden bewoners alleen getest als ze symptomen vertoonden, pas op 20 mei stond volgens de planning van de overheid een algemene testing op het programma. Het draaiboek lag klaar voor het geval er veel besmettingen zouden zijn. Er is nu een COVID-afdeling opgericht die volledig afgezonderd is van de niet-COVID-afdeling.”

Ook het personeel werd getest en daar bleken 25 van de 112 medewerkers besmet te zijn. “Een aantal onder hen zit nu thuis, maar sommigen die geen symptomen vertonen kunnen wel nog actief blijven, zij het dan uiteraard wel op de COVID-afdeling”, stelt Verheyen. “Een personeelstekort is er momenteel niet. We halen het onderste uit de kan om voor onze bewoners te blijven zorgen.”

De positief geteste bewoners die nog in het woon-zorgcentrum verblijven, vertonen volgens Armonea lang niet allemaal symptomen. De families werden maandagavond persoonlijk op de hoogte gebracht van de situatie.