Koen Geens (CD&V): “PS en N-VA die regering aanvullen? Mijn stoutste droom in vervulling”

Mochten N-VA en de PS de huidige regering willen uitbreiden tot een volwaardige regering, “dan gaat mijn stoutste droom in vervulling.” Dat heeft vicepremier Koen Geens (CD&V) maandagavond verklaard in ‘Terzake’ op Canvas. Hij riep de PS daar op “zijn religie te maken”.

Een piste die dezer dagen zou worden onderzocht, is de uitbreiding van de huidige regering-Wilmès naar een volwaardige federale regering. “Als het waar is dat we voor de zwaarste economische crisis staan, dan is het hoogst wenselijk dat die partijen die in hun respectieve gewesten de belangrijkste zijn, de motor zijn van die regering”, vindt minister Geens.

Een uitbreiding van die regering met PS en N-VA, die daarin dan de zwaargewichten zouden worden, zou Geens’ “stoutste droom in vervulling doen gaan”, luidde het. Het blijft met andere woorden ook zijn basisoptie dat de grootste partijen in elke taalgroep deelnemen aan de regering. Dat standpunt is dus niet gewijzigd ten opzichte van de periode voor de coronacrisis.

Wel herhaalt Geens dat de CD&V dat niet alleen bepaalt. Hij vindt in die zin dat de PS “zijn religie moet opmaken”. De minister verwijst daarbij naar het gesprek dat PS-voorzitter Paul Magnette zou hebben gehad met N-VA-voorzitter Bart De Wever. “Men gaat niet met iemand 2,5 uur praten als men het niet ernstig meent. Want dan kan men het ook in een half uur”, aldus Geens. “Ik hoop dat de PS een bocht heeft ingezet, maar ik durf het niet te geloven.”