Marc Van Ranst: “Kinderen in de klas wat dichter bij elkaar zetten is geen heel groot probleem”

Als afstand houden organisatorisch niet lukt, is het geen groot probleem om kinderen op school wat dichter bij elkaar te zetten. Dat heeft viroloog Marc Van Ranst maandagavond gezegd in ‘Het Journaal’.

Heel wat scholen botsen op praktische bezwaren om de opgelegde afstandsregels voor kinderen te respecteren. Dat probleem dreigt vanaf 2 juni, wanneer de scholen opnieuw alle leerlingen zouden moeten ontvangen, nog groter te worden.

Maar volgens viroloog Marc Van Ranst is het geen onoverkomelijk probleem om kinderen – met name in de basisschool – wat dichter bij elkaar te zetten in de klas. “We willen het natuurlijk zo veilig mogelijk maken, en we kunnen onze best doen om kinderen op een comfortabele manier zo ver mogelijk uit elkaar te zetten. Maar die afstand zal niet altijd gegarandeerd kunnen worden. Waarschijnlijk wel naar de leerkracht toe, maar niet tussen de kinderen onderling. Als dat niet lukt, dan moet je ze wel iets dichter zetten. Maar daar moet nog over gepraat worden.”