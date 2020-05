Vier clubs melden machtsmisbruik binnen de Pro League, Antwerp heeft het gemunt op Mehdi Bayat

Waasland-Beveren, Virton, Antwerp en Roland Duchâtelet hebben een klacht over machtsmisbruik ingediend bij de Belgische Mededingingsautoriteit (BMA), meldt Het Laatste Nieuws. De dubbele rol van Mehdi Bayat is het mikpunt van Antwerp: hij is zowel bondspreses als voorzitter van Charleroi. Antwerp stapt met de klacht naar de UEFA.