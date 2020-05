Mama (23) riskeert vier jaar cel voor vergiftigen zoontje: “Ze speelde voor doktertje, maar dan erg amateuristisch”

Een jonge vrouw uit Knokke-Heist riskeert vier jaar cel omdat ze haar zoontje vergiftigde met medicatie. De jongen overleefde, en woont sindsdien bij zijn papa. Volgens het openbaar ministerie zou Eline D. (23) haar zoon met opzet ziek gemaakt hebben om zo aandacht te krijgen van haar ex. Haar advocaat betwist dat. “Haar kind kunnen terugzien is voor haar het allerbelangrijkste.”

In allerijl bracht Eline D. op 12 maart 2018 haar zes maanden ­oude zoontje naar het ziekenhuis. Hij was plots ziek geworden. Op de spoeddienst dachten de artsen in eerste instantie aan het shakenbabysyndroom ...