“Geen mooie verjaardag”, “verloren generatie” en “knoeiboel”: dit zeggen de media over één jaar zonder regering

“Wat in worstelen niet lukt, kan in de Wetstraat wel: iedereen houdt iedereen in een wurggreep. En het is het land dat intussen echt in ademnood komt.” Zo schetst hoofdredactrice Liesbeth Van Impe vandaag de pijnlijke situatie waarin ons land zich momenteel bevindt. Maar hoe kijken andere media naar de politieke stilstand van het voorbije jaar? Een overzicht van inzichten en commentaren, ook van over de taalgrens, over een jaar na de verkiezingen van 26 mei.