Mikken, scoren, vieren: Ronaldo pingelt de bal spelenderwijs in de basketring

Cristiano Ronaldo (35) kan het nog. Na afloop van de training bij zijn club Juventus dropte de Portugese superster de bal netjes met een lobje in een basketring. En ja, ook dat doelpunt vierde hij op zijn gekende wijze.

Bij Juventus trainen ze sinds vorige week opnieuw in groep. In Turijn hopen ze net als de rest van de Serie A dat de competitie nog hervat wordt: 13 juni is vooropgesteld als startdatum. Cristiano Ronaldo en zijn ploegmaats gaan op zoek naar hun 9e scudetto op rij. Eerste achtervolger Lazio volgt slechts op één puntje. Het Inter van Romelu Lukaku moet er al negen goedmaken.