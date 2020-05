Social distancing, maar dan echt: gele kaart voor voetballers die refs omringen

Nicola Rizzoli wil paal en perk stellen aan de kwalijke gewoonte van voetballers om de scheidsrechters te omringen. De gewezen scheidsrechter en nu scheidsrechtersbaas van de Serie A wil dat de refs hiervoor sneller een gele kaart kunnen geven.

Het Europese actieplan voor het ‘nieuwe normaal’ in het voetbal krijgt stilaan vorm. Wedstrijden zonder fans en doelpuntenvieringen zonder contact zijn we intussen gewend, maar als het Rizzoli afhangt, komt daar nog een (liefst permanente) maatregel bij volgens de Spaanse krant AS.

Scheidsrechters moeten niet langer tolereren dat spelers in een boze zwerm rond hen gaan hangen bij een gecontesteerde beslissing. Volgens de bestaande reglementen kan een speler nu al een geel kartonnetje onder de neus krijgen als hij verbaal in de clinch gaat met een scheidsrechter. Nu volstaat het dat een speler binnen de straal van 2 meter van de scheidsrechter komt te staan in het voorstel van Rizzoli. Dit om de wedstrijdleiding ook te beschermen tegen het coronavirus.

Aanvoerders zullen hun spelers dus meer onder controle moeten houden. Een kapitein heeft wel de toelating om de scheidsrechter in naam van zijn ploeg te benaderen.