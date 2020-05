Politie plukt moeder met baby van scooter: “Nog geen maand oud”

Nederlandse agenten keken maandagmiddag verbijsterd op toen ze een koppel op een scooter in Rotterdam tegenhielden: ze bleken hun pasgeboren baby mee te hebben genomen.

De agenten gingen over tot de controle toen ze vanuit tegenovergestelde richting de kersverse ouders zagen rijden en de boel niet vertrouwden. “De vrouw droeg op haar linkerarm een pakketje, gewikkeld in een dekentje. Dit vonden we vreemd omdat het net leek of de vrouw een baby op haar arm had. Nadat de bestuurder stopte voor ons stopteken, zagen wij tot onze verbazing dat het inderdaad om een baby ging, van nog geen maand oud”, meldt de politie op Twitter.

De agenten reageerden geschrokken en verbaasd bij de ontdekking van de wel erg jonge verkeersdeelnemer. “De ouders gaven aan dat ze een afspraak hadden bij het consultatiebureau.” De ouders werden gewezen op de “veiligheid en kwetsbaarheid van baby’s”, en kregen een boete. Moeder en kind zijn om erger te voorkomen bij de plaats van bestemming afgezet door de politie. “Uiteraard melden we dit ook bij hulpinstanties.”