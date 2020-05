Eén van rijkste mannen van Azië overleden

In Hong Kong is miljardair Stanley Ho overleden. Dat heeft zijn familie bekendgemaakt. Ho bouwde een casino-imperium uit in Macao.

Macao geniet een speciale status als autonome regio binnen China. Het eiland geldt als het ‘Las Vegas van Azië’, en heeft Las Vegas zelfs voorbijgestoken als belangrijkste gokstad ter wereld.

Het was Ho die in 1961 een licentie verwierf en van de voormalige Portugese kolonie een gokparadijs maakte. Ho werd één van de rijkste mannen van Azië. Hij is dinsdag overleden, op 98-jarige leeftijd.