Zweden is het walhalla voor voetbaltrainers, in Zuid-Amerika krijgen ze het snelst hun C4

Nauwelijks 40 wedstrijden, ofte iets langer dan één seizoen: zo lang blijven voetbaltrainers gemiddeld aan het roer bij een club. Het is het resultaat van een onderzoek van researchbureau CIES.

CIES onderzocht hiervoor 84 competities hoogste afdelingen tussen januari 2015 en december 2019, met coaches die minstens 3 competitiematchen op de bank zaten. Bij de grote 5 Europese competities wisselden alle ploegen minstens 1 keer van coach in die periode. Slechts 28 ploegen in de 84 onderzochte competities wisselden niet van coach.

De competities met de grootste werkzekerheid voor een trainer zijn de Allsvenskan Zweden, Premier League Noord-Ierland, de Ijslandse Urvalsdeild en de Amerikaanse MLS. Daar hebben de clubs gemiddeld gezien genoeg aan 2,6 trainers op bijna 5 jaar.

In Bolivia zijn voetbalclubs niet bepaald de aangenaamste werkgevers: in dezelfde periode komen de clubs er uit op gemiddeld 9,1 coaches. De absolute koppensneller is ook in Zuid-Amerika te vinden. Bij het Colombiaanse Real Potosi wees voorzitter Calixto Santos liefst 20 trainers de deur. Een coach staat er dus gemiddeld amper 10 matchen aan de zijlijn.

Wat met de Jupiler Pro League? Bij ons verslijten clubs gemiddeld 4,3 trainers op bijna 5 jaar. Standard en Waasland-Beveren staan op kop in de trainerscarrousel met 9 trainerswissels. Moeskroen, RSC Anderlecht, KV Oostende en KV Kortrijk komen op 7 trainers uit.

Enkel Zulte Waregem telt er slechts één sinds januari 2015, met de onvolprezen Franky Dury. Hij is sinds 2001 bij Zulte Waregem actief, met een tussenpauze van 1,5 jaar bij AA Gent en de Belgische voetbalbond in seizoen 2010-2011.