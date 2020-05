E40 in Ternat richting Brussel tijdlang versperd na kettingbotsing

Ternat - De E40 tussen Gent en Brussel is dinsdagvoormiddag een tijdlang versperd geweest na een kettingbotsting ter hoogte van Ternat. Daarbij vielen geen gewonden maar het ongeval gaf wel aanleiding tot een file van een zestal kilometer waarin het een uur aanschuiven was. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde omstreeks 8 uur, toen een tiental wagens om een nog onduidelijke reden tegen elkaar botsten. Door dat ongeval waren de drie rijstroken in de richting van Brussel volledig versperd maar al snel kon er één rijstrook vrijgemaakt worden. Zes van betrokken voertuigen moesten getakeld worden, en pas rond 09.30 uur was de volledige rijbaan vrijgemaakt.

“Al vrij snel na het ongeval stond er een file van een zestal kilometer, tot in Affligem”, zegt Peter Bruyninckx, woordvoerder van het Vlaams Verkeerscentrum. “Daarin was het ongeveer een uur aanschuiven. Maar eenmaal de weg was vrijgemaakt, is die file ook heel snel verdwenen.”