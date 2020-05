Jan Koller over onze Rode Duivels in Dortmund-Bayern én over Lukaku: “Niet de beste spits van de wereld”

Jan Koller met Borussia Dortmund tegen Club Brugge in de Champions League in 2003 Foto: BELGAIMAGE

Hij was succesvol bij Anderlecht, maar nog meer bij Borussia Dortmund. Jan Koller, 47 intussen, is als geen ander geplaatst om te voorspellen hoe de kansen van Thorgan Hazard en Axel Witsel liggen in de Bundesliga-kraker tegen Bayern München.

79 doelpunten scoorde de grote spits voor de Borussen tussen 2001 en 2006, nadat hij de overstap had gemaakt van Anderlecht. “Ik werk nog steeds een beetje voor Dortmund nu”, vertelt Koller in een interview met La Dernière Heure. “Ik hou met bezig met de marketing in Azië bijvoorbeeld. Ook speel ik nog drie of vier matchen per jaar met het team van de ‘clublegendes’.”

Hoe schat de ex-Gouden Schoen de kansen van Dortmund in tegen leider Bayern? “Het is doodzonde dat ze niet op de steun van hun 80.000 supporters kunnen rekenen voor zo’n geweldige affiche. De vorm is er wel bij het team, merk ik. Ze demonstreerden tegen Schalke 04 en ook tegen Wolfsburg waren ze sterk, dus ik geloof erin.”

De Rode Duivels en ‘het monster’

Thorgan Hazard verkeert in bloedvorm en wordt zeker in de basiself van Favre verwacht. Voor die andere Rode Duivel, Axel Witsel, is het nog afwachten of hij fit genoeg bevonden wordt om het verschil te maken. “Ik ben eerlijk gezegd verrast door de prestaties van Witsel”, geeft Koller toe. “Ik dacht dat zijn spelniveau zou lijden onder zijn Chinese avontuur. Toch blijft hij één van de motoren van deze ploeg.”

“En Thorgan Hazard? Hij had een aanpassingsperiode nodig, maar is nu echt op toerental geraakt. Hij is van goudwaarde in samenspel met Haaland, ons monster.”

Dat ‘monster’ in de spits bij Dortmund zou weleens een hoofdrol kunnen opeisen in de topper. Koller loopt hoog op met de Noorse winteraankoop van de geel-zwarten. Hij denkt dat hij binnenkort een completere spits wordt dan Romelu Lukaku.

“Lukaku is wereldtop, dat is evident, maar is niet de beste spits van de wereld. Hij haalt niet het niveau van Messi bijvoorbeeld wanneer die als diepe spits speelt. Net als Lewandowski, Mbappé, Salah en binnenkort ook onze Haaland...”