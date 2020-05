Trends blijven dalen: 39 ziekenhuisopnames in afgelopen 24 uur, 198 nieuwe gevallen van coronavirus

De trends blijven dalen: de voorbije 24 uur waren er 39 nieuwe opnames voor het coronavirus. In de Belgische ziekenhuizen zijn er momenteel in totaal 1.302 patiënten opgenomen. Dat blijkt uit de dagelijkse update van het Belgisch instituut voor gezondheid Sciensano dinsdag.

Op maandag 25 mei werden 198 nieuwe gevallen gerapporteerd, waarvan 26 in woon-zorgcentra. Daarvan wonen er 93 in Vlaanderen, 89 in Wallonië en 16 in Brussel. Dat brengt het totale aantal bevestigde besmette personen op 57.455. Sciensano merkt hierbij op dat 85 serologisch positieve gevallen uit de cijfers verwijderd zijn. Serologisch positieve gevallen wijzen op een infectie uit het verleden. Dat brengt het totale aantal besmettingen op 57.455.

Ziekenhuizen

In diezelfde periode werden 39 nieuwe patiënten opgenomen in het ziekenhuis, terwijl 23 mensen genezen werden verklaard. Sinds 15 maart werden 15.320 patiënten ontslagen uit het ziekenhuis en genezen verklaard. Er liggen nu nog 1.302 mensen met het coronavirus in het ziekenhuis, waarvan 249 op Intensieve Zorg. 129 patiënten moeten beademd worden.

Overlijdens

Er werden de afgelopen 24 uur ook 23 nieuwe overlijdens gemeld, waarvan 16 in het ziekenhuis en 7 in een woon-zorgcentrum. Dat brengt de totale dodentol van het coronavirus in ons land op 9.334. Daarvan overleed 48 procent in het ziekenhuis, 51 procent in een woon-zorgcentrum, 0,3 procent thuis en 0,5 procent op een andere plaats. De sterfgevallen in het ziekenhuis zijn allemaal bevestigde gevallen. De sterfgevallen in de woon-zorgcentra zijn zowel bevestigde (25 procent) als vermoedelijke (75 procent) gevallen.

Volgens Sciensano worden in België nog steeds nieuwe besmettingen vastgesteld, maar de trends blijven dalen. Iedereen die zich ziek voelt, koorts, hoesten, ademhalingsproblemen, moet thuis blijven en rechtstreeks telefonisch contact opnemen met de huisarts. Alle aanbevelingen zijn te vinden op https://www.info-coronavirus.be/nl/.