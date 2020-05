Hans Van Themsche wil buiten gevangenis werken: parket geeft negatief advies, zitting uitgesteld omdat Justitie slachtoffers vergat

Het parket heeft een negatief advies verleend over de aanvraag van Hans Van Themsche (32) om de gevangenis te mogen verlaten. Van Themsche hoopt om overdag buiten de gevangenis te mogen gaan werken, of om zijn straf met een enkelband te mogen uitzitten. De zitting waarop daarover geoordeeld moest worden, werd dinsdagmorgen uitgesteld omdat Justitie vergeten was de slachtoffers uit te nodigen.

Meester Bart Herman, de advocaat van Hans Van Themsche, begreep al bij de aanvang van de zitting van de strafuitvoeringsrechtbank dat het zeer moeilijk zou zijn om zijn cliënt buiten de gevangenismuren te krijgen.

Van Themsche wil overdag buiten de gevangenis gaan werken, maar hij heeft nog geen job gevonden. Daarnaast vraagt Van Themsche om zijn straf met een enkelband te mogen uitzitten, maar heeft hij nog geen onderkomen. Hij beseft dat het geen optie is om in het huis van zijn ouders, in Antwerpen, te gaan wonen.

Bovendien verleende het parket volgens advocaat Herman al een negatief advies. “Het is een project van lange adem”, zegt Herman. Niet van maanden, maar van jaren. “Vandaag is de eerste stap gezet.”

Slachtoffers vergeten

De zitting werd dinsdagmorgen meteen uitgesteld naar 23 juni omdat de nabestaanden op het laatste moment lieten weten dat ze ook gehoord wilden worden. Justitie had hen pas maandag op de hoogte gebracht.

Roman Drowart, de vader van de vermoorde peuter Luna, kwam zelf van Antwerpen naar de gevangenis van Oudenaarde. Over zijn ontmoeting met Van Themsche, voor het eerst sinds het assisenproces in 2007, wilde hij niets kwijt.

“We moesten vandaag de kans krijgen om te vertellen welke restricties wij hem willen opleggen”, zei Drowart. Zo zouden de nabestaanden kunnen vragen dat Van Themsche niet in de provincie Antwerpen mag komen.

Dat hij vergeten werd door Justitie, lijkt de vader hen al te kunnen vergeven. “Daardoor heb ik ook geen twee maanden met dit moment in mijn hoofd moeten zitten. Ik wil dit nu eerst verwerken.”

Ook Songul Koç, de Turkse vrouw die werd neergeschoten omwille van haar hoofddoek maar de aanslag overleefde, stuurde in allerijl een advocaat. “Ze koestert geen wrok of haat. Maar het minste is toch dat men rekening met haar houdt”, zegt haar advocaat Jos Van Der Velpen. De vrouw leidt volgens hem een kluizenaarsbestaan sinds het drama.

Dat hij pas gisteren een brief kreeg, vindt ook Van Der Velpen niet correct: “Justitie lijkt een beetje van de kaart door de coronacrisis.”