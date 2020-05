Organisator Qatar maakt zich zorgen over het WK voetbal 2022: “Minder fans zullen zich een reis kunnen veroorloven”

Twee jaar voor het WK voetbal 2022 maakt organisator Qatar er geen geheim van dat ze hun hart vasthouden voor het welslagen van het evenement. De Golfstaat vreest vooral voor de economische effecten van coronapandemie. De instroom van de toeschouwers naar de stadions zou weleens beperkter kunnen zijn dan anders.

“We gaan een recessie tegemoet”, vertelt algemeen directeur van het organisatiecomité Hassan Al Thawadi bij persagentschap AP. “Dat zal ontegensprekelijk effecten hebben op de toeschouwersaantallen. Minder supporters zullen zich een reis naar het WK voetbal kunnen veroorloven.”

“Tegen 2022 hoop ik wel dat we deze pandemie collectief overwonnen hebben. Het WK voetbal zal een van de eerste gelegenheden worden waarop mensen weer samen kunnen troepen.”

Al Thawadi is vastbesloten om de prijzen voor het WK betaalbaar te houden, maar het moet wel in evenwicht blijven met de lokale economie. Het is niet de bedoeling dat de lokale ondernemingen eronder gaan lijden. Luchtvaartmaatschappij Qatar Aiways - een officiële partner van het WK- liet alvast verstaan dat ze zullen meewerken de organisatie.