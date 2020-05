Het Ajax-effect: beduidend meer Frenkies, Donny’s en Nouri’s geboren in Nederland

De Nederlandse voetbalclub Ajax kende in 2019 een uitstekend jaar. De 34ste titel, de beker en het bereiken van de halve finales van de Champions League waren voor de Ajacieden momenten om nooit te vergeten. De hoofdrolspelers in het verhaal zorgden voor een boost in de geboortelijsten.

Frenkie de Jong, Matthijs de Ligt en Donny van de Beek waren de Nederlandse hoofdrolspelers in het succes van Ajax. Ze zijn verantwoordelijk voor een opvallende stijging van enkele namen bij onze noorderburen.

Zo steeg de populariteit van de naam Frenkie vorig jaar enorm. Tot 2019 werd de naam Frenkie nauwelijks gegeven aan baby’s, maar vorig jaar kwamen liefst 53 Frenkies op de wereld.

Ook Matthijs maakte een comeback en de naam Donny is een jaar tijd zelfs verdubbeld. In 2018 werd de naam Donny aan 27 jongetjes gegeven, in het jaar 2019 waren dit 60 jongetjes.

Mooi eerbetoon voor Abdelhak Nouri

Een opvallende naam in het lijstje is Nouri. De jonge voetballer werd getroffen door een hartstilstand en liep zo blijvende hersenschade op. Tot 2018 werd de naam maximaal 12 keer per jaar gekozen, maar daarna zagen liefst 47 (2018) en 64 (2019) kinderen met de naam Nouri het levenslicht.

De cijfers zijn afkomstig van Sociale Verzekeringsbank (SVB) en NVB Instituut Meertens en werden gepubliceerd op hippe-geboortekaartjes.nl