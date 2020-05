Costa Rica legaliseert als eerste Centraal-Amerikaans land het homohuwelijk

Costa Rica is het eerste Centraal-Amerikaans land waar het homohuwelijk toegestaan is. Er wordt een wetswijziging verwacht na een uitspraak van het Hooggerechtshof.

In augustus 2018 verklaarde het Hooggerechtshof in Costa Rica dat het verbod op het homohuwelijk ongrondwettelijk is. Het parlement kreeg 18 maanden de tijd om de wet te wijzigen, anders zou het verbod automatisch vervallen. De wet is nog niet gewijzigd, waardoor het verbod in de nacht van maandag op dinsdag lokale tijd opgeheven is.

De openbare televisie en sociale netwerken kondigden de legalisatie aan met een speciaal programma over de historische strijd tegen seksuele discriminatie. Dat was een initiatief van de organisatie Sí Acepto Costa Rica.

Costa Rica is het achtste land op het Amerikaans continent waar twee mensen van hetzelfde geslacht mogen trouwen en het eerste in Midden-Amerika. Wereldwijd is het homohuwelijk in 29 landen nu legaal.