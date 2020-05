Telecomwinkel na achttien inbraken: “Ik stop ermee, ik kan het niet meer aan”

Gent - De zaakvoerder van een telecomwinkel op de Kortrijksesteenweg zit in zak en as. Guy Van Tornhout besloot zijn winkel te sluiten, juist doordat hij doelwit bleef voor inbrekers en ramkrakers. In zijn laatste week kreeg hij toch nog een ‘afscheidsbezoek’ van een inbreker.

“Ik ben zelf de tel kwijt”, zegt Guy gefrustreerd. “Dit is de de zeventiende of achttiende keer dat er ingebroken wordt in mijn winkel.” De telecomwinkel aan de KBC-toren is de afgelopen 25 jaar bijna jaarlijks het doelwit geweest van criminelen. Deze keer forceerde dinsdagnacht een inbreker de voordeur. Op de camerabeelden is een man in jeans, een jas met kap en zwarte Nike-sneakers te zien die een kwartier lang de deur probeert te forceren met een koevoet . Uiteindelijk slaagt hij erin, eens binnen grist hij enkele gsm’s mee en vlucht hij weg. Van de man is geen spoor.

“De maat is vol”

“Gelukkig stal hij enkel dummy-toestellen. Dat zijn smartphones die niet werken en enkel dienen als toonbankmodel”, zegt Van Tornhout. Ramkraken, inbraken, Guy maakte het allemaal mee. Voor hem is de maat vol. “Dit doet toch echt pijn. Ik word er gewoon zot van. Elke keer ben ik van mijn melk.” Guy besliste daarom enkele maandag geleden om zijn winkel te verkopen en te verhuizen. “Ik wil mij niet meer richten op particulieren of een winkel openen”, zegt hij. “Ik kan al die inbraken niet meer aan, het is teveel.”

Pijnlijk afscheid

Guy had gepland om tot vrijdag zijn winkel open te houden. Nu valt dat plan in het water. De inbraak zorgt voor een zeer abrupt en pijnlijk afscheid. “Het is gewoon absurd, dit zijn mijn laatste vier dagen en toch moeten ze nog eens proberen. De winkel was al zo goed als leeg.” Het particuliere gedeelte van de winkel is overgekocht door Proximus, zij zullen daar een Proximus Center openen. Guy trekt richting Sint-Martens-Latem. “Ik blijf op de Kortrijksesteenweg, recht tegenover de Carglass. Ik blijf in de telecom en IT, maar ik zal me enkele focussen op bedrijven.”

Wie iets gezien heeft of informatie heeft, kan dit altijd melden bij meldpunt@politie.gent.be of via het nummer: 09/266.61.11