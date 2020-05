Kleuter test positief op corona: leerlingen en juffen in quarantaine, kleuterschool in Kapellen zal deuren niet openen op 2 juni

Kapellen / Putte-Kapellen - In kleuterschool Irishof Kapellen van de GO! Campus is een jongen besmet met COVID-19. Iedereen die langer dan een kwartier met de jongen in contact is geweest, werd in quarantaine geplaatst.

De jongen ging naar de opvang van de kleuterschool. “De besmetting werd eerder bij toeval vastgesteld. Hij diende een ingreep te ondergaan en daarbij kwam de besmetting aan het licht. Hij toonde geen duidelijke symptomen van het virus. De jongen kwam naar de opvang omdat zijn beide ouders in de school werkzaam zijn”, zegt communicatieverantwoordelijke van GO! Scholengroep Antwerpen Joke Temmerman.

“We hebben meteen het CLB en alle ouders op de hoogte gebracht. De contacttracing werd meteen ingeschakeld. Het is een hele ketting die in gang wordt gezet.”

De leerlingen en de juffen van de kleuterschool gaan in quarantaine tot 8 juni. Intussen is ook beslist dat de kleuterschool niet zal openen op 2 juni. Die datum zouden de kleuterscholen de deuren mogen openen van minister Ben Weyts, maar in het Irishof is dat dus nog niet het geval.

De lagere school blijft gewoon open. Er is geen reden om daar iets te ondernemen. Basisschool Irishof is een onderdeel van de campus waar zich ook het secundair onderwijs en een internaat bevinden.