Bij Real Madrid moeten ze er niet van weten, maar Gareth Bale gaat blijven golfen: “Stephen Curry doet het ook”

Gareth Bale heeft een voorliefde voor golfen, dat wist u misschien al. De Welshman van Real Madrid heeft nu uitgelegd hoe dat precies komt. En vooral: waarom hij van plan is om het te blijven doen. “Je kan wat afstand nemen van het voetbal en van al het negatieve.”

Heel erg fan van zijn golfactiviteiten zijn ze niet in de Spaanse hoofdstad. Hij zou rust moeten nemen om de risico’s op blessures te verkleinen en zich meer moeten focussen op zijn club, klinkt het.

“Veel mensen hebben een probleem met mijn golfen, maar ik heb geen idee waarom”, reageert Bale bij ESPN. “Ik heb artsen gesproken en iedereen vindt het oké.”

Bale haalt NBA-superster Stephen Curry aan als voorbeeld. De speler van de Golden State Warriors zou zelfs op wedstrijddagen een partijtje golf spelen om zijn gedachten te verzetten. “In Amerika heb je Stephen Curry, die zelfs op de ochtend voor een wedstrijd golft. Als ik dat twee dagen voor een wedstrijd doe, dan wordt afgevraagd wat ik doe.”

Wales. Golf. Madrid: in die volgorde

Bale ziet het dus als ideale ontspanning. “Je kan wat afstand nemen van het voetbal, van al het negatieve. Je kan je hoofd leeg maken. De volgende dag voel je je weer frisser. Je bent dan weer klaar om met extra aandacht je te richten op het voetbal”, aldus de ploegmaat van Eden Hazard en Thibaut Courtois.

In november vorig jaar kwam Bale al eens in opspraak met zijn voorliefde voor de sport. Na de EK-kwalificatie van Wales in november vorig jaar ging Bale op de foto met een spandoek met de woorden ‘Wales. Golf. Madrid. In die volgorde.’ Duidelijk een kwinkslag, maar we betwijfelen of Zinédine Zidane er mee kon lachen.

Bale na de EK-kwalificatie van Wales