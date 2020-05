Brussels Airlines pakt de draad weer op: weldra weet iedereen of geboekte vlucht doorgaat, maar die zal heel anders zijn dan voor de crisis

Brussels Airlines pakt, net als andere maatschappijen zoals Ryanair, geleidelijk de draad weer op. Op 15 juni hervat de luchtvaartmaatschappij haar commerciële vluchten vanop Zaventem. “En tegen 2 juni weet iedereen of zijn of haar geboekte vlucht kan doorgaan en of de uren gewijzigd zijn”, klinkt het bij Brussels Airlines. Al zal alles er voorlopig wel anders uitzien dan wat we gewoon waren voor de coronacrisis.