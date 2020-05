In het West-Vlaamse Kuurne opende ‘discreet daghotel’ Carotel weer de deuren en dat nieuws bereikte ook Franky Kox, zaakvoerder van rendez-voushotel Casa-Blanca in Eksel. “Mijn klanten vragen waarom ik dan gesloten moet blijven.”

Sinds 1980 is de zaak met zestien kamers langs de Eindhovensebaan in Eksel een bekend adres voor wie enkele uren met een geliefde wil doorbrengen. Maar ook hier hakt de coronacrisis er flink in. Op 27 ...