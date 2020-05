Steven Pienaar (ex-Ajax): “Toen de spelersbus in brand stond, zei Zlatan dat ik zijn spullen moest pakken”

Kent u Steven Pienaar nog? De nu 38-jarige Zuid-Afrikaan stond begin jaren 2000 te boek als een supertalent, toen Ajax hem op 18-jarige leeftijd naar Nederland haalde. De absolute top bereiken lukte niet helemaal, al kan hij met passages bij o.a. Dortmund, Everton en Tottenham terugblikken op een mooie carrière. Bij Ajax speelde hij samen met ene Zlatan Ibrahimovic, met wie hij ook vaak de kamer deelde. En daar houdt Pienaar een opmerkelijke anekdote aan over .

Pienaar verliet in januari 2001 zijn thuisland voor Amsterdam, en maakte meteen een stevige winter meer. “Het was de eerste keer dat ik sneeuw zag. De eerste maanden waren dan ook zwaar”, zegt hij daarover aan The Athletic.

Maar de Zuid-Afrikaan vond zijn draai, en kwam in een sterke generatie terecht bij Ajax. “Zlatan (Ibrahimovic, red.) en Rafael (van der Vaart, red.) waren meestal mijn kamergenoten”, blikt hij terug. En aan eerstgenoemde houdt Pienaar een opvallende anekdote over. “Ik herinner me een uitwedstrijd tegen Groningen. We verbleven vlak bij de stad in een hotel. Nederlandse hooligans kunnen redelijk actief, maar het hotel leek goed afgesloten en we verwachtten geen problemen.”

Pienaar en Zlatan in actie bij Ajax. Foto: AFP

En dus trok de spelersgroep na het avondmaal nietsvermoedend naar de kamer. “We keken wat tv en gingen slapen. Maar ’s morgens werden we vroeg gewekt door de clubdokter. Hij zei ons heel kalm dat we niet moesten panikeren, maar dat we onze spullen moesten nemen en de kamer moesten verlaten, want er was een brand. ‘Hoezo, een brand’, vroeg ik. ‘De ploegbus staat in de fik’, antwoordde hij.”

Tas van Zlatan

Het was dan dat het bij Pienaar te binnen schoot dat die bus net onder het raam van zijn kamer geparkeerd stond. “Ik trok de gordijnen open en zag de vlammen hoog opspringen. Ik dacht dat de bus zou ontploffen. Ik pakte meteen mijn spullen. Zlatan stond daar maar en zei: ‘Niet zomaar vertrekken, hé. Je moet mijn zak ook nog meenemen.’”

Nadat de selectie van Ajax anderhalf uur in de kou moest wachten, konden ze nog even bijslapen. “Maar ik sliep met één oog open”, aldus Pienaar. “De wedstrijd ging gewoon door. Trainer Ronald Koeman pepte ons op: ‘Kijk wat ze hebben jullie hebben aangedaan. Neem een koude douche, want jullie slapen nog half, en win de match.’ We wonnen met 2-0, Zlatan scoorde.”

Pienaar houdt verder prima herinneringen over aan zijn voormalige Zweedse ploegmaat. “Er was vaak niet veel plek tussen de bedden. Dan begon hij mij te schoppen. Geen idee waarom, maar verder was hij een vriendelijke gast. We woonden dicht bij elkaar en speelden tegen elkaar op de PlayStation. Goede tijden.”