De bubbels zijn niet in ons gezicht ontploft, maar de crisis is nog niet helemaal voorbij: “We moeten ons niet rijk rekenen”

Het was met een bang hart dat de experts groen licht gaven om onze bubbel vanaf Moederdag uit te breiden met een extra gezin. Zeker omdat één dag later de winkels weer opengingen. Maar nu halen ze opgelucht adem. Nog altijd zijn er minder besmettingen en minder opnames – het gevreesde “moederdageffect” blijft uit. “Maar we mogen ons niet rijk rekenen”, waarschuwen ze.