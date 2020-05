Populariteit Boris Johnson keldert nu topadviseur Cummings mag aanblijven

Foto: via REUTERS

Dat Dominic Cummings mag aanblijven als topadviseur van Boris Johnson, heeft al meteen een grote impact gehad op de populariteit van de Britse premier. Volgens een opiniepeiling zou Johnson van 19 procent naar -1 procent gegaan zijn op amper een dag tijd.

Cummings kwam in een rel terecht nadat hij, ondanks de strenge maatregelen tegen het coronavirus, enkele niet-essentiële verplaatsingen deed. Hij reed eind maart van Londen naar zijn ouders in Durham, zo’n 430 kilometer van de hoofdstad. Op maandag verdedigde hij zichzelf op een persconferentie in de rozentuin van Downing Street 10. Zowel de politicus als zijn vrouw waren ziek en ze vermoedden dat ze besmet waren met het coronavirus. Ze besloten naar zijn ouders te rijden, die een boerderij hebben met nog twee huizen op het erf, omdat ze bang waren dat er niemand meer voor hun vier jaar oude zoon kon zorgen.

Johnson toonde begrip voor de verklaring van Cummings en besloot dat zijn topadviseur mocht aanblijven. “Elke vader of ouder begrijpt waarom hij dit gedaan heeft”, klonk het. Veel Britten zijn echter woedend omdat zij al weken niet naar buiten mogen. Ook niet om hun kinderen op te zoeken of op te halen in het ziekenhuis. Zij denken dat er twee soorten regels zijn, een voor de gewone Britten en een voor machtige mensen zoals Cummings.

De discussie rond het hele gebeuren eist zijn tol voor Johnson: de premier is volgens de opiniepeiling van Sevanta ComRes al meteen een stuk minder populair. Hij had vrijdag een score van 19 procent, dat was vóór het nieuws van de reis van zijn adviseur.