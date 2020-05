Pro League verdedigt bondsvoorzitter Mehdi Bayat na klacht van Antwerp: “Hij is voorstander van een bekerfinale”

Antwerp gaat bij de UFEA en Belgische Mededingingsautoriteit (BMA) een klacht indienen tegen de dubbele rol van Mehdi Bayat, algemeen directeur van Charleroi én bondsvoorzitter. De carolo’s zijn samen met Antwerp in een strijd verwikkeld geraakt om rechtstreekse kwalificatie voor de Europa League, en volgens Antwerp kan het niet dat Bayat als bondsvoorzitter mee moet beslissen terwijl zijn eigen club belanghebbende is. De Pro League reageert ietwat verbaasd op het nieuws.

Antwerp hoopt dat bekerfinale nog kan gespeeld worden begin augustus. Dan kan The Great Old tegen Club Brugge - dat al geplaatst is voor de Champions League - een rechtstreeks ticket voor de Europa League opeisen. Gaat de bekerfinale niet door, lijkt Antwerp zich te moeten tevredenstellen met een plaats in de voorrondes, om dat het rechtstreekse ticket dan naar de nummer drie in de stand gaat. En dat is Charleroi.

Op de Bosuil zijn er niet gerust in dat er wel alles aan wordt gedaan om de bekerfinale te laten plaatsvinden. Daarvoor kijkt het voor naar Mehdi Bayat. Diens dubbele pet is een doorn in het oog van de Antwerpenaren, dat de zaak aankaart bij de UEFA en de BMA.

De Pro League reageerde maandag met een officieel persbericht op de klacht van Antwerp. “De Pro League merkt op dat tijdens de verkiezing van de voorzitter van de KBVB alle vertegenwoordigers van de Pro League in het Uitvoerend Comité, met inbegrip van de vice-voorzitter van de aanklagende partij, voor de heer Mehdi Bayat gestemd hebben.”

Bovendien, zo stelt de Pro League, is Bayat niet gekant tegen het doorgaan van de bekerfinale. “Voor de Buitengewone Algemene Vergadering van 15 mei verklaarde hij expliciet voorstander te zijn van de organisatie van de finale van de Beker van België voor de deadline van 3 augustus, ook al zou zijn club meer belang zou hebben bij een annulatie van de wedstrijd.” Ook wijst de Pro League erop dat Bayat er al mee akkoord ging een gulle bijdrage te doen aan het solidariteitsfonds als Charleroi de groepsfase zou bereiken. “De Raad van Bestuur van de Pro League houdt er aan zijn steun aan de H. Mehdi Bayat te benadrukken. Ze zal geen verder commentaar geven.”