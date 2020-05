Met de grote middelen: Anderlecht legt nieuwe grasmat en drainage van 1 miljoen euro aan

Grote werken in het Lotto Park. Dit keer niet aan de tribunes, maar wel aan het veld. Anderlecht maakt van de extra lange zomerstop gebruik om zijn niet alleen zijn veld te vernieuwen, maar ook de drainage en de veldverwarming. Een dure grap, want de hele operatie kost dik 1 miljoen euro. Een inspanning die Anderlecht ondanks de niet zo rooskleurige financiën graag wil nemen, want door de versleten systemen moest de grasmat in de laatste negen jaar liefst zeven keer vervangen worden. Daar wil paars-wit nu komaf mee maken. De veldverwarming zal bovendien niet langer draaien op elektriciteit, maar op buizen met verwarmd water. Dat spaart per jaar 50.000 euro kosten uit. Anderlecht doet trouwens ook een inspanning voor de jeugd. Op de academie, waar de allerjongsten tot de U12 spelen, komt een nieuw kunstgrasveld.