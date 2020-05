Vriendin van overleden Miljan Mrdakovic (ex-Gent en Anderlecht) deelt hartverscheurend verhaal: “Ik voelde dat er iets te gebeuren stond”

De Servische voetbalwereld schrikte afgelopen zaterdag op. Ex-profvoetballer Miljan Mrdakovic, die onder meer bij Anderlecht en Gent speelde, beroofde zich op 38-jarige leeftijd van het leven. Dat deed hij in het bijzijn van zijn vriendin Ivana Stani, die nu haar hartverscheurende verhaal deelt. “Ik voelde dat er iets te gebeuren stond”, zegt ze bij het Servische Ekipa.

Stanic, in het dagelijkse leven een zangeres, benadrukt dat er geen problemen waren tussen haar en Mrdakovic. “Onze relatie was perfect, tussen ons ging alles goed. Maar hij had psychologische problemen en dronk graag iets. Naast zijn depressie is dat de belangrijkste reden waarom hij het deed, denk ik.”

Na zijn voetbalcarrière verliep het levenspad niet over rozen voor de voormalige aanvaller. “Hij vond zichzelf niet, omdat het voetbal zo veel voor hem betekend had”, zegt Stanic. Mrdakovic begon te werken als makelaar, maar dat bracht veel onzekerheid met zich mee. “Het is een baan waar je soms werk en inkomsten hebt, maar soms ook niet. Hij werd depressief en angstig.”

Afgelopen zaterdag liep het dan mis. “De dag voor het gebeurde had hij te veel gedronken. Toen al had ik het gevoel dat er iets erg kon gebeuren. Ik kalmeerde hem, en we praatten de hele nacht in bed. Maar toen ik me ’s morgens aankleedde in de badkamer, gebeurde het. Ik rende weg van het appartement en belde de hulpdiensten.”

Belgische verleden

Mrdakovic belandde in 1998 op 16-jarige leeftijd bij Anderlecht. De Servische aanvaller zou er de jeugdreeksen doorlopen en werd in 2001 ook opgenomen in de A-kern. Minuten bij de eerste ploeg maakte hij niet, tijdens een uitleenbeurt aan Eendracht Aalst kwam hij tot drie optredens. Via OFK Belgrado - waar hij aan de lopende band scoorde - belandde de spits in 2003 opnieuw in België, ditmaal in het Gentse Ottenstadion.

Na 24 duels en 5 goals was hij alweer weg en begon hij aan lange zwerftocht langs onder meer Salzburg en Maccabi Tel Aviv. Drie jaar geleden beëindigde Mrdakovic zijn carrière bij opnieuw OFK Belgrado. De spits kwam op de Olympische Spelen van 2008 drie keer uit voor de Servische ploeg.

Wie vragen heeft rond zelfdoding kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.