Stanley Ho (98), de berooide smokkelaar die uitgroeide tot de koning van het grootste gokimperium ter wereld

Hij begon zijn carrière als berooide smokkelaar met een dollar in zijn zakken, maar gokkoning Stanley Ho stierf op 98-jarige leeftijd als een multimiljardair. Veertig jaar lang had hij de touwtjes in handen van het grootste gokimperium ter wereld: Macau. Het familiefortuin wordt geschat op 17 miljard Amerikaanse dollar, een slordige 15,5 miljard euro.