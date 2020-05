Een economische ravage en veel nieuwe gezichten: zo is het politieke speelveld veranderd sinds we naar de stembus trokken

Dag op dag een jaar geleden trokken we naar de stembus. Op een volwaardige regering is het nog altijd wachten. Maar dat betekent niet dat het speelveld er nog exact hetzelfde bij ligt. Alleen al de afgelopen maanden zette corona het hele politieke bestel op zijn kop. Een pak partijvoorzitters is ingeruild tegen een nieuw exemplaar. Afwachten of zij wel slagen.