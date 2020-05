Prinsheerlijk doelpunt van Joshua Kimmich volstaat voor Bayern München om zeven punten uit te lopen op Borussia Dortmund

Is de titelstrijd in Duitsland beslist? Bayern München won de topper tegen Borussia Dortmund met het kleinste verschil: 0-1. Een geniale ingeving van Joshua Kimmich volstond voor de volle buit. Tot overmaat van ramp zagen de Borussen prijsschutter Erling Haaland geblesseerd uitvallen.

Nog geen Axel Witsel in de basiself bij Dortmund, de Rode Duivel werd wel fit genoeg geacht om op de bank te zitten. Zonder Witsel maar met Thorgan Hazard begon Dortmund het best aan de clash, die zich vooraf aankondigde als een strijd tussen twee spitsen van wereldniveau. Oude krijger Robert Lewandowski keek supertalent Erling Haaland in de ogen.

In de eerste minuut moest Jérôme Boateng meteen redding brengen op de lijn na een poging van - jawel - Haaland. Verder had de jonge spits wel moeite om zich door te zetten tegen de ervaren verdediging van de bezoekers. Een doelpunt van de Portugees Guerreiro werd nog terecht afgekeurd na voorafgaand buitenspel van Thorgan Hazard.

Bayern moest aanvankelijk dus zijn meerdere erkennen in Dortmund, maar herstelde gaandeweg het evenwicht en probeerde de match in handen te nemen. Serge Gnabry trapte de bal voorbij doelman Bürki, maar de Pool Lukasz Piszczek redde op de lijn. Vlak voor rust maakte één flits van Joshua Kimmich het verschil. Na wat geharrewar rond de zestien van Dortmund kwam de bal voor zijn rechter te liggen. De Duitse international twijfelde niet en verschalkte doelman Bürki met een geniale lob.

Blessure Haaland

Dortmund baalde terwijl het de kleedkamers opzocht, en dat werd na de pauze alleen maar erger. Dik twintig minuten voor tijd zag het prijsschutter Erling Haaland uitvallen, een serieuze aderlating voor Dortmund.

Bovendien behield een technisch superieur Bayern de controle, vooral met wingers Gnabry en Coman wist de thuisploeg weinig raad. Dortmund had ook duidelijk moeite met de zogenaamde gegenpressing. Kansen voor de thuisploeg waren schaars, Dahoud testte even de vuisten van Neuer. In de slotfase zag Lewandowski een geruststellend doelpunt sterven op de paal.

Het goede nieuws voor de Borussen na vandaag is dat Axel Witsel tien minuten voor tijd zijn heroptreden maakte en opnieuw klaar lijkt voor de strijd. Het slechte nieuws: door de 0-1-zege loopt Bayern zeven punten uit in de stand.