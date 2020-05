Coronavirus doet ons aan onze spaarcenten zitten, en dan moest de crisis nog echt losbarsten

Door de coronacrisis hebben we niet alleen minder kunnen sparen, de technische werkloosheid zorgde er ook voor dat veel mensen aan hun spaarcenten hebben moeten zitten om rond te komen. Gevolg is dat het bedrag dat op spaarboekjes staat in de maand maart voor het eerst in jaren ‘lichtjes’ is gedaald. Toch staat er nog altijd 283,6 miljard euro op, zo blijkt uit cijfers van de Nationale Bank.