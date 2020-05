Het opmerkelijke verhaal van de gevallen Vlaamse kunstenaar met een werk op de maan

Antwerpen -

Het moest het hoogtepunt van zijn carrière worden en hem even beroemd maken als Picasso. Maar de grootste verwezenlijking uit het leven van de Antwerpse kunstenaar Paul Van Hoeydonck (94) draaide uit op een nachtmerrie. Dankzij de nieuwe documentaire The fallen astronaut wordt hij nu in ere hersteld. “Ik begrijp er nog altijd niets van.”