File op autosnelweg? Vorm dan een “reddingsstrook”

Wie straks op de autosnelweg in de file staat, zal spontaan meer aan de kant moeten rijden. Op die manier moeten hulpdiensten in geval van nood een reddingsstrook krijgen en kunnen ze altijd makkelijk door. De bevoegde Kamercommissie heeft daarover een wetsvoorstel goedgekeurd.

U kunt het zich ongetwijfeld voorstellen: een sirene loeit en kondigt de komst van een ambulance aan. Meteen beginnen de vele automobilisten halsoverkop te manoeuvreren om toch maar wat ruimte te kunnen maken. In onder meer Duitsland, Zwitserland en Oostenrijk hebben ze al een tijdje een oplossing om de chaos te vermijden: de reddingsstrook. Chauffeurs zijn er op autosnelwegen verplicht om bij file op de linkerijstrook uiterst links te rijden en op alle andere rijstroken uiterst rechts. Zo ontstaat er spontaan een strook waar de hulpdiensten vrije baan hebben.

“Iedereen denkt dat de hulpdiensten de pechstrook wel kunnen gebruiken, maar door de vele bruggen, op- en afritten en defecte voertuigen is dat geen veilig alternatief”, zegt SP.A-Kamerlid en auteur van het voorstel Joris Vandenbroucke. Politie, brandweer of ambulanciers waren al een tijdje vragende partij voor de reddingsstrook. Eens de wet ook plenair is goedgekeurd en is gepubliceerd in het Staatsblad, zal het verkeersveiligheidsinstituut Vias beginnen met sensibiliseren en informeren over de maatregel. “Vroeger was ritsen ook totaal niet bekend, maar ondertussen doet iedereen het spontaan. Dat zal met de reddingsstrook ook zo zijn”, dixit Vandenbroucke.