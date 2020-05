Onze man keek naar de Duitse topper met én zonder fangeluid: “Bayern komt winnen in het hol van de leeuw en de fans zingen gewoon door”

Dortmund-Bayern München was de eerste wedstrijd die in ons land te bekijken viel met optionele vooraf opgenomen geluidsopnames. Een handigheidje van Eleven Sports om de lege stadions toch niet zo leeg te laten lijken. Onze man probeerde beide opties uit en voelde in een onbewaakt moment zelfs een terugkeer naar de normaliteit.

Zappen van een wedstrijd waarin je de spelers tot in je huiskamer kan horen roepen naar een wedstrijd waarin een stelletje onzichtbare supporters sfeer maakt: het voelt heel raar aan. Die Gelbe Wand zingt uit volle borst, zonder zichzelf ook maar even pauze te gunnen. Maar tegelijkertijd zie je op de achtergrond de lege tribunes. Ergens moeten een paar onzichtbare trommels verstopt zitten. Dat bedoelen ze in Duitsland dus als ze het over spooksupporters hebben.

Nog vreemder wordt het als het doelpunt voor Bayern valt. In normale omstandigheden zou het thuispubliek dan fluiten, maar fluitjes zijn blijkbaar enkel gereserveerd voor overtredingen van uitspelers. Dus hoor je bij de 0-1 enkel gejuich van onbestaande Bayern-fans. Het klinkt wat gedempt, alsof de supporters met een kussen gesmoord worden. Dezelfde vreemde gewaarwording is er na affluiten. Bayern komt winnen in het hol van de leeuw en de supporters zingen gewoon door op hetzelfde volume.

Maar tussenin voelt het gezang op de achtergrond wel als een terugkeer naar de normaliteit. Heel af en toe vormen de lege tribunes nog een vage herinnering aan de absurde situatie waarin beide ploegen op het veld staan. Kunnen ze daar dan niet ook wat virtuele fans projecteren?