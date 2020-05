Marc Coucke: “Misschien kunnen we 1/10e publiek toelaten in augustus, om toch iets van beleving te creëren”

De Bundesliga loopt weer, maar de Jupiler Pro League zal pas in augustus terugkeren. Tot spijt van Marc Coucke, die de goede reeks van zijn Anderlecht bruusk zag worden afgestopt door het uitbreken van het coronavirus. Alles op het nieuwe seizoen dus, maar wanneer zal dat met fans zijn? Als het van Coucke afhangt, proberen we toch een minimale beleving te creëren.

De eigenaar en voorzitter van Anderlecht was te gast in Gert Late Night. Daar ging het ook even over voetbal en uiteraard Anderlecht. “Uiteraard was het voor ons jammer dat de competitie werd stopgezet,want we begonnen net te veel te winnen”, zei Coucke. “Maar ik begrijp de keuze. Nu kan iedereen volledig focussen op het nieuwe seizoen. Dat zal in augustus normaal beginnen, de eerste matchen zijn gepland voor het weekend van 7 augustus.”

Dat zal naar alle verwachting nog zonder fans zijn. Maar Coucke pleit voor een creatieve oplossing. “Misschien moeten we proberen om een tiende van de fans toe te laten in de stadions. Zodat we toch een minimale beleving creëren. Dan zouden er bijvoorbeeld 2.000 fans binnen kunnen, dat is een groot verschil met wanneer er geen supporters aanwezig zijn. We zouden kunnen werken met een beurtrol. Maar dan moeten de virologen wel hun zegen geven.”

Coucke is meer dan twee jaar eigenaar van Anderlecht, maar kon de club nog niet naar nieuwe successen leiden. Hij kreeg vanuit alle hoeken al veel kritiek op zijn beleid. Komiek Philippe Geubels, ook te gast, wilde weten of Coucke het soms niet ver vindt gaan wat hij allemaal naar het hoofd geslingerd krijgt. “Soms wel,ja. Maar ik probeer ook te kijken of ik iets uit die kritiek kan halen. Het is wel zo dat ik in twee jaar bij Anderlecht al meer over me heen heb gekregen dan bij al mijn bedrijven.”

