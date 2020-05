Einde van een tijdperk: Wim De Decker neemt afscheid van Antwerp

Als Ivan Leko morgenvroeg op de Bosuil wordt voorgesteld als nieuwe coach van Antwerp, zal er één opvallende afwezige zijn: Wim De Decker. Na zeven jaar trouwe dienst verlaat de ex-assistent van Laszlo Bölöni zijn geliefde club. Hij wil zelf niet reageren.

De Decker was binnen de sportieve cel de man met de langste staat van dienst op de Bosuil. Hij streek neer in 2013, als speler, en sinds november 2016 was hij trainer. Hij maakte zich onsterfelijk in Deurne-Noord door in 2017 als hoofdcoach de promotie naar eerste klasse af te dwingen. Maar ook daarna, als assistent van Bölöni, groeide hij verder uit tot een vaste waarde in het rood-witte nest. Samen met de Roemeen vormde hij drie jaar lang een bijzonder complementaire en daardoor succesvolle tandem, die ook erg goed lag bij de fans.

Na het vertrek van Bölöni, waar De Decker een intense vertrouwensband mee had opgebouwd, bleef het lang onduidelijk over de toekomst van de ‘kampioenenmaker’. Er werd geopperd dat De Decker verschillende opties had om, ook onder Leko, nog verder te blijven werken voor de club van zijn hart. Als assistent of in een andere functie. Een scenario dat ook de voorkeur zou dragen van het gros van de Antwerp-aanhang.

Maar dat bleek niet zo te zijn voor de sportieve leiding van de club. Naar verluidt zou de club zijn assistent-coach de afgelopen weken zelfs volledig in het ongewisse gelaten hebben. Want ook na het ontslag van Bölöni of de aanstelling van Leko zou De Decker geen enkel concreet voorstel hebben gekregen van de club om de samenwerking verder te zetten.

Cercle, Beveren, Frankrijk

Waar zijn toekomst nu ligt, is nog onzeker. Volgens verschillende bronnen hebben De Decker én Bölöni verschillende opties, samen of apart, in zowel binnen- als buitenland, als coach of in een andere functie. Waasland-Beveren is een optie, maar ook Cercle Brugge. Of een club in Frankrijk. Maar voorlopig is daar nog niets definitief over beslist.