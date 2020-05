Een analyse van Belgisch toptalent Jérémy Doku, die vandaag 18 wordt: “Als hij zijn linker perfectioneert, kan hij Hazard overstijgen”

Gelukkige verjaardag, Jérémy Doku! Achttien kaarsjes blaast het toptalent van Anderlecht vandaag uit. De ideale aanleiding om ‘the next big (Belgian) thing’ eens van kop tot teen te ontleden. Daarvoor schakelden we kenner Johan Boskamp en ex-coaches Hein Vanhaezebrouck en Bob Browaeys in, en wat blijkt: de vergelijking met Eden Hazard – de man/Duivel hij ooit moet opvolgen – is nooit veraf.