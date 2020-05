Vijftigtal mensen betrokken bij vechtpartij in Charleroi

In Marchienne-au-Pont, een deelgemeente van Charleroi, heeft zich dinsdagavond een grote vechtpartij voorgedaan tussen Roma. Er waren een vijftigtal mensen betrokken bij het opstootje. De politie heeft vier mensen opgepakt.

Volgens de politie van Charleroi lag waarschijnlijk een familieruzie aan de basis van de vechtpartij tussen twee verschillende clans. Het incident werd rond 21 uur opgemerkt door een politiepatrouille. Drie mensen, onder wie een politieagent, zijn gewond geraakt. Vier mensen werden opgepakt, onder wie één verdachte die in het bezit was van een bijl. Er is een onderzoek geopend naar de precieze omstandigheden van het geweld.