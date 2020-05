Papa David Doku: “Of Jérémy al een vriendin heeft? Dat zou me verbazen, want hij zit altijd thuis”

Antwerp-verdediger Wesley Hoedt dit seizoen over Doku: “Een kind van 15-16 jaar, wat is het, en dan gaat-ie zo liggen provoceren.” Maar dat kind wordt vandaag dus 18. Of dat betekent dat hij dan meteen ook volwassen is? We vragen het aan zijn vader, David Doku (49), die de vraag meteen herhaalt.

“Volwassen? No no. Of Jérémy nu 17 of 18 is, hij blijft dezelfde. Hij wil nog een beetje kind blijven, en dat moet ook. Hij zit thuis de hele tijd op zijn PlayStation te spelen, op zijn gsm te tokkelen of muziek in z’n oortjes af te spelen, maar daar is niks mis mee. Zolang hij zijn huishoudelijke taken maar doet. Net als zijn oudere broer en zijn twee jongere zussen moet hij zijn ouders wat helpen, hè. Een keer de afwas doen of de tafel afruimen. Op zijn verjaardag niet, dan krijgt hij een klein feestje – meer is er door corona niet mogelijk. Maar de dag nadien gaat alles zijn normale gangetje.” (grijnst)

Rijbewijs

En is het op zijn achttiende al tijd voor een rijbewijs? “Hij heeft al theorielessen achter de rug en oefent nu, maar zijn praktijkexamen is uitgesteld vanwege het virus.” Hogere studies? “Neen. Hij gaat nu zijn laatste jaar secundair afmaken en dan vol op het voetbal focussen. Misschien later.”

Een eigen stek? “Nee nee, hij zit hier goed bij ons in Antwerpen. Hij blijft nog een jaar of twee-drie bij zijn ouders.” Een vriendin? “Dat zou me verbazen. (lacht) Als hij er een zou hebben, dan ziet hij haar toch niet vaak, want hij is altijd thuis.” En een transfer? “Dat is een moeilijke vraag, hè. Hij voelt zich prima bij Anderlecht, maar dat kan je nooit uitsluiten.”