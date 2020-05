Zowel Zinho Gano als Wesley Hoedt op weg naar exit bij Antwerp

Antwerp wacht met zijn officiële beslissingen tot zondag, maar Zinho Gano (26) kreeg het signaal dat de aankoopoptie niet zal worden gelicht. Hetzelfde lot wacht Wesley Hoedt (26).

Antwerp kan tot zondag 31 mei beslissen over beide spelers, maar de situatie is intussen wel duidelijk. Wat Gano betreft, kon de club hem voor 1,7 miljoen euro overnemen van RC Genk. Maar dat is natuurlijk niet niks. De aanvaller kreeg dit seizoen ook maar 300 minuten om zich te bewijzen. Hij viel meermaals goed in, scoorde twee keer, en het bestuur was ook tevreden over zijn inbreng. Maar dat volstaat niet. Hij keert terug naar Genk, waar hij nog twee jaar onder contract ligt. Mocht hij opnieuw gehuurd kunnen worden, dan kan hij altijd nog opnieuw een optie worden bij Antwerp.

Hoedt houden was sowieso moeilijk. Zijn aankoopoptie bedraagt 8 miljoen euro. Aangezien de Nederlandse verdediger zelf al aangaf dat hij weer hogerop wil, heeft het ook weinig zin hem voor zo’n grote som definitief aan te trekken.