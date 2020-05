Anderlecht en KV Mechelen op stage naar... Tubeke

Tubeke wordt the place to be deze zomer. Omdat buitenlandse oefenkampen moeilijk zullen liggen door de coronacrisis willen veel eersteklassers in eigen land blijven. Het nationale oefencentrum in Tubeke is met zijn hotel en oefenvelden uitermate geschikt voor zo’n zomerstage. Anderlecht (in juli) en KV Mechelen reserveerden hun plaatsje al, maar er staan nog clubs aan te schuiven.

Enig probleem: de capaciteit van het hotel is gereduceerd en er zijn maar drie terreinen beschikbaar, waaronder één kunstgrasveld. Bovendien trainen daar ook de Red Flames en de nationale jeugdploegen. Vandaag is er een vergadering om te zien hoe alles georganiseerd kan worden. Anderlecht is wel kind aan huis in Tubeke, want de club gaat er vaak op afzondering.