Zijn we te vroeg geweest? Slechts zeven van de 55 Europese competities hebben voetbalseizoen stopgezet

In Europa hebben nog maar zeven van de 55 competities een punt achter het seizoen gezet, waaronder België. In zes landen zijn ze intussen herbegonnen om het seizoen 2019-20 af te werken, in 24 landen liggen de data voor de hervatting al officieel vast.

In Wit-Rusland is de competitie zelfs nooit stopgezet. Het doet onvermijdelijk de vraag rijzen: is de Pro League te vroeg geweest met zijn beslissing? Afwachten maar. Pas over enkele weken zullen we daar het echte antwoord op kennen. Eén incident kan voldoende zijn om een heel land weer op zijn kop te zetten.