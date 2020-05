Kunststukje zet Bayern op weg naar achtste titel op rij

Onze man keek naar de Duitse topper met én zonder fangeluid: “Bayern komt winnen in het hol van de leeuw en de fans zingen gewoon door”

Wow. Razendsnel ging het dinsdagavond in der Klassiker in een leeg Signal Iduna Park. Dortmund moest en zou Bayern München zijn eerste nederlaag in veertien wedstrijden toedienen om de Duitse titelstrijd spannend te houden. Minuut één: Erling Braut Haaland mikte door de benen van Manuel Neuer. De Bayern-doelman was maar wat blij dat hij op de lijn assistentie kreeg van verdediger Jérôme Boateng.

Het was de proloog van een wedstrijd die zonder fans niets aan intensiteit moest inboeten. Een verschroeiend hoog tempo, ingegeven door gedurfd hoog druk zetten van Bayern. De thuisploeg moest niet onderdoen en kwam er voetballend een paar keer goed uit. Kansen over en weer. Rode Duivel Thorgan Hazard hield zich tussen al dat geweld redelijk goed staande en was vooral in de beginfase erg bedrijvig. Een assist van hem op Raphaël Guerreiro werd terecht afgekeurd voor buitenspel.

Gouden ingeving van Kimmich

Die andere Rode Duivel, Axel Witsel, was nog maar net terug uit blessure en moest vanop de bank toekijken hoe Bayern bij zijn eerste echt goede kans bijna op voorsprong kwam. De kwieke Kingsley Coman schotelde Serge Gnabry een niet te missen kans voor. De Duitse international versloeg doelman Roman Bürki, maar zag zijn lage schuiver door Lukasz Piszczek nog net van de lijn gekeerd.

Naarmate de wedstrijd vorderde, nam de rode machine het langzaam maar zeker over, zonder echt te dreigen. Tot Joshua Kimmich net voor rust een briljante ingeving kreeg. De jonge middenvelder kreeg de bal op zo’n twintig meter van doel voor de voeten en verraste Bürki met een heerlijk stiftertje: 0-1.

Dortmund-trainer Favre greep in en gooide halfweg Emre Can en wonderkind Jadon Sancho, nog twee jongens die net uit de lappenmand kwamen, in de strijd. Toch bleef het spelbeeld aanvankelijk hetzelfde. Bürki moest alle zeilen bijzetten om achtereenvolgens Gnabry en Leon Goretzka van de 0-2 te houden. Uit het niets prikte Dortmund tegen via Hazard. Die vond Haaland voor doel, maar diens schot werd door de elleboog van Boateng naast doel gedevieerd.

Invalbeurt Witsel

Het werd het begin van een slotoffensief van de thuisploeg, waarin der Rekordmeister toch achteruit gedrongen werd en waaraan ook Axel Witsel nog mocht meedoen. Hazard duwde een wenkende kans vanuit buitenspelpositie naast, Neuer hield zijn netten schoon op een knal van Mahmoud Dahoud. Maar verder dan dat kwam Dortmund niet meer. Robert Lewandowski leek aan de overkant het licht helemaal uit te doen, maar de paal beperkte de schade voor de thuisploeg.

Door de zege loopt Bayern zeven punten uit. Met nog zes wedstrijden te spelen, ligt de weg naar een achtste titel op rij helemaal open. Dortmund kan zich nog opmaken voor een strijd om de tweede plaats met RB Leipzig, dat woensdagavond met winst tegen Hertha BSC op gelijke hoogte kan komen van Hazard en co.