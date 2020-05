Joe Biden is uit zijn kelder en verschijnt voor het eerst in twee maanden opnieuw in het openbaar

De Democratische presidentskandidaat Joe Biden kwam begin deze week zijn huis uit in Delaware om zijn eerste openbare verschijning in meer dan twee maanden te maken. Hij legde maandag een krans in een lokaal veteranenpark ter ere van Memorial Day terwijl hij een zwart mondmasker droeg. Een schril contrast met president Donald Trump, die al meermaals weigerde om publiekelijk een mondmasker te dragen.

Het is de eerste keer sinds midden maart dat de 77-jarige Biden nog eens in het openbaar verschenen is. Toen besloot hij namelijk om van thuis uit zijn campagne verder te zetten als gevolg van de pandemie. Biden was wel nog af en toe te zien tijdens online videogesprekken vanuit zijn kelder.

Terwijl Biden zich beperkte tot virtuele campagne-evenementen vanuit zijn kelder, verhoogde Trump net wel zijn publieke zichtbaarheid door wekenlang dagelijks persconferenties te geven. Biden kreeg ook kritiek van Trump over zijn beslissing om thuis te blijven.(lto)