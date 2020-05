Harry Potter-schrijfster zet gratis boek online

J.K. Rowling, de auteur van de Harry Potter-boeken, heeft gisteren een gratis kinderboek online gepubliceerd als afleiding voor kinderen in lockdown. Ze schreef het boek tien jaar geleden voor haar eigen kinderen. Tot 10 juni zullen de 34 verschillende hoofdstukken van ‘The Ickabog’ gepubliceerd worden. Momenteel staan er al twee hoofdstukken online.

De Italiaanse wijnsector kijkt dit jaar aan tegen een omzetdaling van 20 tot 25 procent, als gevolg van de pandemie. Dat blijkt uit een schatting van het studiecentrum van de bank Mediobanca. Dat zou een omzetdaling van ongeveer 2 miljard euro betekenen.

Een kleuter die de voorbije weken naar de noodopvang ging van basisschool Irishof in Kapellen heeft positief getest op COVID-19. Dat zegt de GO! Scholengroep Antwerpen. Zowel kinderen als kleuterjuffen die langer dan een kwartier met de jongen in contact kwamen, moeten twee weken in quarantaine. Of de kleuterschool zoals gepland op 2 juni zal kunnen heropenen, is hoogst onzeker.

De Lijn rekent op een negatieve budgettaire impact van ongeveer 35 miljoen euro omwille van het coronavirus. Door de verschillende maatregelen tegen de verspreiding van het virus daalde het aantal reizigers fors, maar de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij had ook extra kosten.

Er zal dit jaar een 47ste editie van het Film Fest Gent plaatsvinden. Dat maakt de organisatie achter het filmfestival vandaag bekend. In welke vorm is voorlopig nog een vraagteken, al benadrukt de organisatie dat het zo veel mogelijk vertoningen met fysiek publiek wil laten doorgaan. De editie vindt plaats van 13 tot 24 oktober.

Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) is de eerste golf van het coronavirus nog niet voorbij. “We zitten nog niet in de tweede golf”, zegt dokter Mike Ryan van de WHO. “We zitten nog middenin de eerste golf, in een fase waarin de ziekte volop in opmars is.” Ryan verwijst onder meer naar Zuid-Amerika, Zuid-Azië en andere delen van de wereld waar het virus nog maar net stevig is uitgebroken.(lto)